Ostia, al via la stagione balneare…ma mancano i bagnini: è caos (Di venerdì 13 maggio 2022) La bella stagione è ormai arrivata e le località balneari iniziano ad essere prese letteralmente d’assalto dai turisti e non solo. Non fa eccezione Ostia, la città del litorale romano da sempre ambita meta turistica. Ma c’è un però. Sulle spiagge libere continua infatti a regnare il caos e l’apertura della stagione, tra disservizi di vario genere, sembrerebbe non inaugurarsi nel migliore dei modi. Leggi anche: I delfini danno spettacolo: avvistati al largo tra Ostia e Torvaianica (VIDEO) Inizia la stagione ma…senza bagnini e non solo L’inizio della stagione estiva è targato 14 maggio ma sembrerebbe che non tutto stia andato nel verso desiderato. A destare preoccupazione, tra le altre cose, a poche ore dall’inizio della stagione è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) La bellaè ormai arrivata e le località balneari iniziano ad essere prese letteralmente d’assalto dai turisti e non solo. Non fa eccezione, la città del litorale romano da sempre ambita meta turistica. Ma c’è un però. Sulle spiagge libere continua infatti a regnare ile l’apertura della, tra disservizi di vario genere, sembrerebbe non inaugurarsi nel migliore dei modi. Leggi anche: I delfini danno spettacolo: avvistati al largo trae Torvaianica (VIDEO) Inizia lama…senzae non solo L’inizio dellaestiva è targato 14 maggio ma sembrerebbe che non tutto stia andato nel verso desiderato. A destare preoccupazione, tra le altre cose, a poche ore dall’inizio dellaè ...

