Nintendo Switch Online: è in arrivo Kirby 64: The Crystal Shards! (Di venerdì 13 maggio 2022) Il parco titoli per Nintendo 64 sul servizio di Nintendo Switch Online si sta espandendo con l’arrivo di Kirby 64: The Crystal Shards fissato per la prossima settimana Chiunque sia cresciuto con il controller del Nintendo 64 tra le mani, oltre alle epiche avventure di Mario e di Link, ricorderà certamente con affetto Kirby 64: The Crystal Shards creato dal team di HAL Laboratory (lo stesso di Super Smash Bros.). Adesso questa avventura della celebre palletta rosa sta per tornare grazie al servizio di Nintendo Switch Online! Kirby 64 The Crystal Shards: disponibile su Nintendo Switch ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 13 maggio 2022) Il parco titoli per64 sul servizio disi sta espandendo con l’di64: TheShards fissato per la prossima settimana Chiunque sia cresciuto con il controller del64 tra le mani, oltre alle epiche avventure di Mario e di Link, ricorderà certamente con affetto64: TheShards creato dal team di HAL Laboratory (lo stesso di Super Smash Bros.). Adesso questa avventura della celebre palletta rosa sta per tornare grazie al servizio di64 TheShards: disponibile su...

