Mourinho: «Un giocatore che inizia con la K mi ha dato un calcio», Kumbulla: «Ho preso la palla, mister!» (Di venerdì 13 maggio 2022) Mourinho scherza sui social con i tifosi e con i suoi giocatori. Su Instagram, questa mattina, il tecnico della Roma ha pubblicato un video in cui si vede che la sua caviglia è sottoposta ad un trattamento in infermeria con le seguenti parole: “Se mi vedete zoppicare o indossare le infradito, dovete sapere che un giocatore che inizia con la ‘K’ mi ha dato un calcio. K è RK o MK?”. Ovvero, Marash Kumbulla o Karsdorp? Dopo un po’ Mourinho svela il mistero con un altro post, in cui pubblica un frame della ripresa dall’alto della seduta di allenamento. “Dopo che Karsdorp è stato vittima di bullismo sui social media, devo pubblicare questa foto e dire che il colpevole è Kumbulla”. Nei commenti, le risate dell’albanese, che gli risponde: “Ho ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022)scherza sui social con i tifosi e con i suoi giocatori. Su Instagram, questa mattina, il tecnico della Roma ha pubblicato un video in cui si vede che la sua caviglia è sottoposta ad un trattamento in infermeria con le seguenti parole: “Se mi vedete zoppicare o indossare le infradito, dovete sapere che unchecon la ‘K’ mi haun. K è RK o MK?”. Ovvero, Marasho Karsdorp? Dopo un po’svela il mistero con un altro post, in cui pubblica un frame della ripresa dall’alto della seduta di allenamento. “Dopo che Karsdorp è stato vittima di bullismo sui social media, devo pubblicare questa foto e dire che il colpevole è”. Nei commenti, le risate dell’albanese, che gli risponde: “Ho ...

