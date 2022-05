MotoGP, Marc Marquez: “Sapevamo che Le Mans ci avrebbe messo in difficoltà, domani la top10 non sarà facile” (Di venerdì 13 maggio 2022) Un venerdì non semplice quello vissuto da Marc Marquez. Il Cabroncito, infatti, non è andato oltre la quindicesima posizione nella classifica dei tempi combinata per quanto riguarda il Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Le prime due sessioni di prove libere sul tracciato di Le Mans (insolitamente baciato da sole pieno e temperature estive) non hanno mai visto il portacolori del team Repsol Honda a proprio agio, tra sbavature e tempi mai da prime posizioni della graduatoria. Nella FP1 l’otto volte campione del mondo ha concluso con il tempo di 1:32.266, mentre nel secondo turno ha fatto segnare un 1:32.153 che lo ha lasciato a 1.005 di distacco dalla prima posizione detenuta da Enea Bastianini. Tra qualche errore di linea e la sensazione di non sentirsi mai a proprio agio, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Un venerdì non semplice quello vissuto da. Il Cabroncito, infatti, non è andato oltre la quindicesima posizione nella classifica dei tempi combinata per quanto riguarda il Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale di2022. Le prime due sessioni di prove libere sul tracciato di Le(insolitamente baciato da sole pieno e temperature estive) non hanno mai visto il portacolori del team Repsol Honda a proprio agio, tra sbavature e tempi mai da prime posizioni della graduatoria. Nella FP1 l’otto volte campione del mondo ha concluso con il tempo di 1:32.266, mentre nel secondo turno ha fatto segnare un 1:32.153 che lo ha lasciato a 1.005 di distacco dalla prima posizione detenuta da Enea Bastianini. Tra qualche errore di linea e la sensazione di non sentirsi mai a proprio agio, il ...

