Mosca riduce il gas, il prezzo vola. La Ue avverte: 'Non pagate in rubli' (Di venerdì 13 maggio 2022) Un esperto forense ucraino esamina il corpo di un soldato russo La guerra del gas all'Europa è cominciata. Il mercato aveva appena incassato il colpo dello stop all'export di gas russo attraverso uno ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Un esperto forense ucraino esamina il corpo di un soldato russo La guerra del gas all'Europa è cominciata. Il mercato aveva appena incassato il colpo dello stop all'export di gas russo attraverso uno ...

Advertising

infoitinterno : Mosca riduce il gas, il prezzo vola La Ue avverte: 'Non pagate in rubli' - Pensierisparsi1 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Mosca: 'Occidente pronto a tutto per strangolare la Russia'. E riduce… -