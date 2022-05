LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: Miller comanda la FP1, 2° Quartararo e 13° Bagnaia (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26: Alex Rins con la Suzuki si porta in seconda posizione a 0.070 da Miller, mentre Bagnaia è 15° a 0.725. 10.25: Pol Espargaro risale la classifica ed è 2° a 0.107 da Miller, mentre Bagnaia è 14° e fermo ai box. Risale leggermente la graduatoria Bastianini, 15° a 0.794. 10.23: Per quanto riguarda Marc Marquez, nona piazza per lo spagnolo a 0.555 dalla vetta. L’asso di Cervera preceduto, tra l’altro, dal compagno di squadra Pol Espargaro (quarto a 0.429). 10.22: Partenza convincente di Miller qui a Le Mans, con il tempo di 1:32.101 a precedere di 0.239 Quartararo e 0.317 Vinales. Bagnaia 11° e più in difficoltà con la frenata rispetto al suo compagno di squadra. 10.20: Di seguito l’ordine ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.26: Alex Rins con la Suzuki si porta in seconda posizione a 0.070 da, mentreè 15° a 0.725. 10.25: Pol Espargaro risale la classifica ed è 2° a 0.107 da, mentreè 14° e fermo ai box. Risale leggermente la graduatoria Bastianini, 15° a 0.794. 10.23: Per quanto riguarda Marc Marquez, nona piazza per lo spagnolo a 0.555 dalla vetta. L’asso di Cervera preceduto, tra l’altro, dal compagno di squadra Pol Espargaro (quarto a 0.429). 10.22: Partenza convincente diqui a Le Mans, con il tempo di 1:32.101 a precedere di 0.239e 0.317 Vinales.11° e più in difficoltà con la frenata rispetto al suo compagno di squadra. 10.20: Di seguito l’ordine ...

Advertising

xxxhgio : RT @SkySportMotoGP: ?? BANDIERA VERDE SULLE LIBERE ???? PARTE UFFICIALMENTE IL GP DI FRANCIA IL LIVE ? - petrichorxcx : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - dianatamantini : LIVE - Prove Libere MotoGP del GP di Le Mans 2022. Le FP1 in diretta dal Circuito Bugatti. - SkySportMotoGP : ?? BANDIERA VERDE SULLE LIBERE ???? PARTE UFFICIALMENTE IL GP DI FRANCIA IL LIVE ? - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP -