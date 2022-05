LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Marciello detta il passo, Top10 per l’Audi #46 di Valentino Rossi (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Si migliora l’Audi #12 di Ghiotto/Drudi. Il duo di Audi (Tresor by Car Collection) è atteso nella parte alta del gruppo in questo round. 13.27 Rossi cede il posto a Vervisch. WRT ha preferito lasciare più spazio alla leggenda del Motomondiale nella prima sessione, una scelta condivisibile. 13.24 Lontano al momento la Mercedes #88 di Akkodis ASP. Attendiamo i primi riferimenti di Maxi Goetz, campione DTM e volto ufficiale AMG. 13.21 Dries Vanthoor cerca di riportarsi su Marciello. Il #32 del gruppo è al momento in seconda posizione con 4 decimi di scarto dal rivale. Audi vs Mercedes ancora una volta. 13.18 Continua l’apprendimento di Valentino Rossi. 17mo posto per il ‘Dottore’ che con l’ingresso in pista dei PRO sta ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Si migliora#12 di Ghiotto/Drudi. Il duo di Audi (Tresor by Car Collection) è atteso nella parte alta del gruppo in questo round. 13.27cede il posto a Vervisch. WRT ha preferito lasciare più spazio alla leggenda del Motomondiale nella prima sessione, una scelta condivisibile. 13.24 Lontano al momento la Mercedes #88 di Akkodis ASP. Attendiamo i primi riferimenti di Maxi Goetz, campione DTM e volto ufficiale AMG. 13.21 Dries Vanthoor cerca di riportarsi su. Il #32 del gruppo è al momento in seconda posizione con 4 decimi di scarto dal rivale. Audi vs Mercedes ancora una volta. 13.18 Continua l’apprendimento di. 17mo posto per il ‘Dottore’ che con l’ingresso in pista dei PRO sta ...

Advertising

rpp_tweet : RT @OGiannino: In questa storica giornata che vede Finlandia scegliere NATO per esserne difesa, Putin può solo prendersela con se stesso. C… - GlobalistP : RT @OGiannino: In questa storica giornata che vede Finlandia scegliere NATO per esserne difesa, Putin può solo prendersela con se stesso. C… - stefania5910 : RT @OGiannino: In questa storica giornata che vede Finlandia scegliere NATO per esserne difesa, Putin può solo prendersela con se stesso. C… - gpellarin84 : RT @OGiannino: In questa storica giornata che vede Finlandia scegliere NATO per esserne difesa, Putin può solo prendersela con se stesso. C… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Valentino Rossi comincia con le prove libere - #World #Challenge… -