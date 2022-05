“L’economia russa sta bene nonostante le sanzioni”. Lo dice l’Economist (suggerimento a colpire più duro?) (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – “L’economia russa sta bene nonostante le sanzioni“: lo scrive The Economist in quello che sembra un suggerimento a colpire più duramente Mosca. L’inefficacia delle sanzioni imposte dall’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina sono certificate dalle cifre. Una lunga analisi del settimanale britannico evidenzia che non v’è stato alcun rapido collasso dell’attività economica russa, come auspicato. Sarebbe fin troppo ingenuo dunque pensare che i numeri snocciolati dalla Bibbia della finanza internazionale non siano un assist per chi può (o deve) infliggere sanzioni più dure a Mosca. Per l’Economist L’economia reale russa si è rivelata sorprendentemente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – “stale“: lo scrive The Economist in quello che sembra unpiù duramente Mosca. L’inefficacia delleimposte dall’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina sono certificate dalle cifre. Una lunga analisi del settimanale britannico evidenzia che non v’è stato alcun rapido collasso dell’attività economica, come auspicato. Sarebbe fin troppo ingenuo dunque pensare che i numeri snocciolati dalla Bibbia della finanza internazionale non siano un assist per chi può (o deve) infliggerepiù dure a Mosca. Perrealesi è rivelata sorprendentemente ...

