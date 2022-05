LDA, fuori ora il suo primo e omonimo album: ecco la tracklist (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’uscita del nuovo singolo “Bandana” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), che ha fatto impazzire tutti i suoi fan già dal primo ascolto, oggi venerdì 13 maggio è arrivato “LDA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il primo omonimo album dell’artista. “Manca sempre meno all’uscita del mio primo album, – ha commentato l’artista prima dell’uscita del suo ultimo lavoro – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà.” “Bandana”, prodotto da ZEF, è contenuto ... Leggi su zon (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’uscita del nuovo singolo “Bandana” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), che ha fatto impazzire tutti i suoi fan già dalascolto, oggi venerdì 13 maggio è arrivato “LDA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), ildell’artista. “Manca sempre meno all’uscita del mio, – ha commentato l’artista prima dell’uscita del suo ultimo lavoro – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà.” “Bandana”, prodotto da ZEF, è contenuto ...

