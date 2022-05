"La Corea del Nord pronta per un nuovo test nucleare" (Di venerdì 13 maggio 2022) La Corea del Nord "sembra pronta per un nuovo test nucleare": A lanciare l'allarme è stato un funzionario dell'Ufficio presidenziale di Seul, citato dalla Yonhap. Se effettuato, sarebbe il settimo in... Leggi su today (Di venerdì 13 maggio 2022)"sembraper un": A lanciare l'allarme è stato un funzionario dell'Ufficio presidenziale di Seul, citato dalla Yonhap. Se effettuato, sarebbe il settimo in...

Advertising

LaStampa : La Corea del Nord ammette il primo decesso per Covid dall’inizio della pandemia - Antonio02849345 : RT @SkyTG24: #Lockdown in Corea del Nord a causa del #Covid. Lo ha deciso il leader Kim Jong-un che ha ordinato la misura per tutte le citt… - RFanciola : RT @KTonkova: Ci sono voluti più di due anni, ma alla fine la Corea del Nord ha smesso di fingere che il covid non la riguardasse. Kim Jong… - mrcllznn : RT @Gazzettino: #nucleare, l'allarme di Seul: «La #corea del nord è pronta per un nuovo test» - Gazzettino : #nucleare, l'allarme di Seul: «La #corea del nord è pronta per un nuovo test» -

Corea Nord: allarme Seul, 'tutto pronto per test nucleare' La Corea del Nord "sembra pronta per un nuovo test nucleare": è l'allarme lanciato da un funzionario dell'Ufficio presidenziale di Seul, citato dalla Yonhap. Se effettuato sarebbe il settimo in ... Covid oggi Nordcorea, "migliaia con febbre, 6 morti: uno positivo a Omicron" "Al momento fino a 187.800 persone sono isolate e vengono curate" La Corea del Nord comunica la morte di sei persone dopo che ieri, per la prima volta dell'inizio della pandemia da Covid, da Pyongyang è arrivata la conferma ufficiale dei primi casi di infezione. ... "sembra pronta per un nuovo test nucleare": è l'allarme lanciato da un funzionario dell'Ufficio presidenziale di Seul, citato dalla Yonhap. Se effettuato sarebbe il settimo in ..."Al momento fino a 187.800 persone sono isolate e vengono curate"comunicamorte di sei persone dopo che ieri, perprima volta dell'inizio della pandemia da Covid, da Pyongyang è arrivataconferma ufficiale dei primi casi di infezione. ...