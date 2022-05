Kiev: distrutta un'altra nave russa (Di venerdì 13 maggio 2022) Ore 7.10 - Si tratta di una nave appoggio che navigava davanti all'isola dei Serpenti La Russia avrebbe perso la 14^ nave dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Lo afferma un'emittente tv di Kiev, Canale 24, secondo cui nella notte mentre navigava nei pressi della ormai famosa Isola dei Serpenti, un incendio le cui cause sono sconosciute è scoppiato all'interno di una nave appoggio della Marina russa che non è poi riuscita a far ritorno alla base di Sebastopoli. Leggi su panorama (Di venerdì 13 maggio 2022) Ore 7.10 - Si tratta di unaappoggio che navigava davanti all'isola dei Serpenti La Russia avrebbe perso la 14^dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Lo afferma un'emittente tv di, Canale 24, secondo cui nella notte mentre navigava nei pressi della ormai famosa Isola dei Serpenti, un incendio le cui cause sono sconosciute è scoppiato all'interno di unaappoggio della Marinache non è poi riuscita a far ritorno alla base di Sebastopoli.

