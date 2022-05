Jimmy Uso | “Naomi nella Bloodline? È molto probabile”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 maggio 2022) La Superstar WWE e campione di coppia di SmackDownUso è stato recentemente ospite del podcast After The Bell, dove ha rivelato agli ascoltatori quante possibilità ci sono che sua moglie, anche lei campionessa di coppiapropria divisione, si unisca alla stable più dominante della WWE. Un nuovo arrivosquadra di famigliaha detto: “È. Lei ne parla tantissimo, dice sempre ‘Ho un idea. Posso fare il salto. Sono pronta a dare di matto‘. E ne è assolutamente in grado, con me ha dato di matto tantissime volte! Ha la stoffa per i promo. È prontissima a provare qualcosa di nuovo. Si adatta sempre, è una che ne capisce. A volte mi scordo che anche lei è qui da 10 anni“.