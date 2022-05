Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: ecco quando partono le riprese (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni. Mentre va in scena la prima stagione della soap, scopriamo la data delle riprese della prossima. Arrivano le ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, che andrà in onda in autunno. La 6° stagione è terminata a fine aprile, con le repliche (con un nuovo montaggio) in onda in Leggi su 2anews (Di venerdì 13 maggio 2022) Il7,. Mentre va in scena la prima stagione della soap, scopriamo la datadella prossima. Arrivano le ultimede Il7, che andrà in onda in autunno. La 6° stagione è terminata a fine aprile, con le repliche (con un nuovo montaggio) in onda in

Advertising

ghegola : RT @BersaniLeda: ... Vittorio, uccello del paradiso,Vittorio, l'ulivo è il tuo spirito ed è una patria eterna. L'eco della tua voce rimane… - LetiziaBattilo1 : Peter pan va al isola che non c'è noi fatine andiamo nel paradiso delle fatine in un bosco incantato ???????????#fairylu - KetsuOfficial : RT @rep_napoli: Alla Reggia di Caserta il Paradiso in mostra: un caleidoscopio di giardini, acque, statue e fontane [aggiornamento delle 15… - paolettamalnati : Nel silenzio della notte il fruscio delle foglie il mio microbalcone è un paradiso -