Il criptotrader Jeremy Spence riceve 42 mesi di prigione per frode

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un trader di criptovalute venticinquenne del Rhode Island,, noto anche come “Coin Signals” sui social media, è stato condannato a 42di. È stato accusato di aver frodato 170 persone per oltre 5,37 milioni di dollari. Fondi di investimento falsi Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha emesso un comunicato stampa in cui affermava cheaveva gestito diversi fondi di investimento in criptovalute tra novembre 2017 e aprile 2019. Questi includono Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund e Coin Signals Alternative e Coin Signals Long Term Fund. Gli investitori interessati al fondo avrebbero trasferito criptovalute come Bitcoin ed Ethereum ache a sua volta fece false promesse di rendimenti elevati. Il giudice Lewis Kaplan del tribunale ...