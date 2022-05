“Ho deciso di mollare”. Sonia Bruganelli, è lei che conferma l’ultima voce: “Non ha più senso” (Di venerdì 13 maggio 2022) Sonia Bruganelli lascia. La moglie di Paolo Bonolis lo aveva annunciato qualche settimana fa ora però vengono fuori le vere ragioni. E, di sicuro, poco faranno piacere ad Alfonso Signorini. Le sue liti con Adriana Volpe durante l’ultima edizione del GF Vip sono state discusse e non poco. Sonia Bruganelli, spesso, è finita sotto attacco per le sue uscite che non sono piaciute al pubblico (al pari della sua difesa ad oltranza di Soleil Sorge). Un contesto che non sente proprio e che ha contribuito nella sua decisione di mollare. Prima di fare chiarezza ha però parlato del suo rapporto Soleil Sorge e con Paolo Bonolis. A proposito di Soleil ha detto: “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)lascia. La moglie di Paolo Bonolis lo aveva annunciato qualche settimana fa ora però vengono fuori le vere ragioni. E, di sicuro, poco faranno piacere ad Alfonso Signorini. Le sue liti con Adriana Volpe duranteedizione del GF Vip sono state discusse e non poco., spesso, è finita sotto attacco per le sue uscite che non sono piaciute al pubblico (al pari della sua difesa ad oltranza di Soleil Sorge). Un contesto che non sente proprio e che ha contribuito nella sua decisione di. Prima di fare chiarezza ha però parlato del suo rapporto Soleil Sorge e con Paolo Bonolis. A proposito di Soleil ha detto: “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli ...

