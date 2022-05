Forse da questa "angolazione" non l'avevamo ancora vista (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella sua carriera è stata – ed è – di tutto: una Material girl, The Queen of Pop per tutti i suoi fan, mamma di un esercito di figli di tutti i colori, moglie (più volte) e mille altre cose. Ma opera d’arte digitale, ecco: questo non lo era mai stata prima. Finora. Madonna: 25 look memorabili guarda le foto Leggi anche › È finito l’amore tra Madonna e il toy boy Ahlamalik Williams: questione di karma, dice lei La collaborazione tra Madonna e Beeple Madonna, 56 anni, si diverte a sorprenderci ogni ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella sua carriera è stata – ed è – di tutto: una Material girl, The Queen of Pop per tutti i suoi fan, mamma di un esercito di figli di tutti i colori, moglie (più volte) e mille altre cose. Ma opera d’arte digitale, ecco: questo non lo era mai stata prima. Finora. Madonna: 25 look memorabili guarda le foto Leggi anche › È finito l’amore tra Madonna e il toy boy Ahlamalik Williams: questione di karma, dice lei La collaborazione tra Madonna e Beeple Madonna, 56 anni, si diverte a sorprenderci ogni ...

albertoangela : Siamo forse anche noi Sapiens, come i Neanderthal, una specie di passaggio su questo pianeta? È questa la nuova dom… - borghi_claudio : Una delle cose che a volte mi dicono della Casa del Fascio di Como di Terragni è che 'si lo so che ti piace ma semb… - Marina07441520 : RT @ciceronemio: Sempre emergenze, questo cagnolino rimarrà da solo, la sua mamma umana sta male e forse nn c'è la farà, facciamo. Una prom… - laziaSusy : @FurioTogio @P_M_1960 @FiorellaMannoia Forse un certo tipo....io sono fermamente convinta che donne e uomo sono per… - elvi_or : Luciano Spalletti è perfetto per questa società e questo ambiente. Lo dico dall' inizio e i fatti mi danno ragione,… -