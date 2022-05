Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, la scelta su Cabral e Piatek: La Fiorentina decide il futuro dell'attacco: fiducia ad Arthur Cabral men… - corrierefirenze : Tra le sei maglie candidate ne verrà scelta una in base alle votazioni degli stessi tifosi viola nei prossimi giorn… - kodak91552516 : @michievane8 Il rendimento di Torreira ( e gol fatti) il rapporto con la città e il Mr. sono evidenti, se la Fiore… - Muffiano_ : @Cioffo_ Mi dispiace per voi, a me degli amici mi offrirono di andare con loro a vedere Napoli - Fiorentina ed io r… - sebaPkk : @lorenzogarbin @__Ripper__ @SimoneCristao @acmilan Boh, secondo arancio Milan fiorentina era 19 euro. Abbonamento 3… -

TUTTO mercato WEB

Hot: Zaniolo deve riscattarsi! Aramu è sempre una buonaNot: Ceccaroni ci fa impazzire ... Ceppitelli può andare in difficoltà Sorpresa: Keita per il classico goal dell'exSAMPDORIA -......i primi 8 eventi obbligatori in palinsesto nell'ordine indicato e 5 eventi opzionali a. Si ... X (33%), 2 (21%) 5 Chelsea - Liverpool > X - 1 (9%), X (26%), 2 (65%) 6 Sampdoria -> 2 - ... Fiorentina, Italiano su Ikone: "Deve migliorare nell'ultima scelta, poi diventerà determinante" In questa giornata la Sampdoria ospiterà la Fiorentina, gara non facile ma l’ex Lazio è chiamato a trascinare i suoi vista la posizione in classifica. Concedergli una possibilità al fantacalcio ...Alcune mosse sono già state messe a segno, resta da capire quali (e se) ce ne saranno delle altre. L'addio del capitano Insigne è stato digerito con l'arrivo del gioiellino georgiano Kvaratskhelia, c ...