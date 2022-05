F1 GP Spagna Barcellona 2022, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 13 maggio 2022) Attesa spasmodica per il sesto appuntamento del Mondiale di F1, vale a dire il Gran Premio di Spagna 2022 a Barcellona: si parte con le prove libere del venerdì, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming, con le informazioni sul canale di riferimento. Sul circuito di Montmelò la Ferrari cerca il riscatto dopo il doppio podio a Miami ma con la vittoria andata a Verstappen, ancora una volta il favorito anche in terra iberica. Alle ore 14 di venerdì 20 maggio scatterà la prima sessione di prove libere, alle ore 17 la seconda sessione di prove libere. Entrambe della durata di un’ora e con diretta tv su Sky Sport F1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Attesa spasmodica per il sesto appuntamento del Mondiale di F1, vale a dire il Gran Premio di: si parte con ledel, ecco di seguitotv e, con le informazioni suldi riferimento. Sul circuito di Montmelò la Ferrari cerca il riscatto dopo il doppio podio a Miami ma con la vittoria andata a Verstappen, ancora una volta il favorito anche in terra iberica. Alle ore 14 di20 maggio scatterà la prima sessione di, alle ore 17 la seconda sessione di. Entrambe della durata di un’ora e contv su Sky Sport F1 ...

Advertising

realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: #Horner pensa già a Barcellona dove la #Ferrari brillerà nelle curve veloci - jumptarvo : ma se lei è una wanda un po’ più pacata ?????? 2 anni fa che metteva le storie mentre si guardava il barcellona e dice… - F1_news_bot : RT @rossomotori: Il GP di #Spagna 2023 potrebbe presentare un nuovo layout, più veloce dell'attuale per la possibile eliminazione della chi… - rossomotori : Il GP di #Spagna 2023 potrebbe presentare un nuovo layout, più veloce dell'attuale per la possibile eliminazione de… - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna - Barcellona, De Jong è sul mercato: è il prescelto per fare cassa -