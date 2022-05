(Di venerdì 13 maggio 2022) Fabioè tra i nomi papabili per ladell’, questa l’ultima novità di mercato L’ha deciso di esonerare l’allenatore Vicente Moreno e dunque starebbe valutando una serie di nomi per la sua successione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tra i nomi papabili per la sua successione ci sarebbe anche quello di Fabio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FIRENZE - Ti aspetti la Fiorentina e invecel'Udinese, che la beffa al Franchi e complica non di poco il cammino dei viola verso l'Europa.00- Rayo Vallecano 0 - 1 19:00 Levante - ...E per l'attaccoOrigi Dirette tutte le dirette di sport Mercoledì 6/4 Giovedì 7/4 Venerdì 8/... City - Liverpool 2 - 2 CALCIO - LA LIGA 14:00 Osasuna - Alaves 1 - 0 16:15- Celta 1 - 0 ... Espanyol, spunta l’idea Cannavaro per la panchina: le ultime Si sta disputando in questi minuti la 36° giornata di Liga tra il Deportivo Alavés e l'RCD Espanyol. Il risultato è attualmente sul 2-1 per i padroni di casa e tra ...La Liga potrebbe accogliere Fabio Cannavaro: l'ex difensore piace all'Espanyol, dove Vicente Moreno lascerà la sua panchina a fine stagione. Sembra farsi strada una suggestione spagnola per il futuro ...