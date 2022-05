ESC 2022, ancora oltre 5 milioni di telespettatori per la seconda semifinale (Di venerdì 13 maggio 2022) Si confermano elevati gli ascolti anche per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 Sono stati 5 milioni 538 mila, con uno share del 27,7 per cento, i telespettatori che hanno seguito in diretta su Rai1 – dalle 20.57 alle 23.16 – la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. 18 nazioni in gara, 10 sono passate alla finalissima di sabato. Ospiti Il Volo con la versione inglese del loro successo Grande amore. Per la Rai il commento affidato a Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. Alla conduzione dal Pala Alpi Tour di Torino Mika e Laura Pausini che hanno anche duettato e Alessandro Cattelan. ESC 2022 – seconda semifinaleL'articolo proviene da ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Si confermano elevati gli ascolti anche per ladell’Eurovision Song ContestSono stati 5538 mila, con uno share del 27,7 per cento, iche hanno seguito in diretta su Rai1 – dalle 20.57 alle 23.16 – ladell’Eurovision Song Contest. 18 nazioni in gara, 10 sono passate alla finalissima di sabato. Ospiti Il Volo con la versione inglese del loro successo Grande amore. Per la Rai il commento affidato a Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. Alla conduzione dal Pala Alpi Tour di Torino Mika e Laura Pausini che hanno anche duettato e Alessandro Cattelan. ESCL'articolo proviene da ...

