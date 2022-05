Encefalite da zecca, studi su i quantitativi di polline disperso nell’aria (Di venerdì 13 maggio 2022) Le analisi sono state svolte dalle Unità di Ecologia Applicata e Botanica Ambientale del Centro Ricerca e Innovazione FEM SAN MICHELE ALL’ADIGE – La quantità di pollini dispersa nell’aria, misurata dalle stazioni di monitoraggio aerobiologico, potrà contribuire a prevedere l’incidenza di casi umani di Encefalite virale (TBE). Lo dice una ricerca condotta dalla Fondazione Edmund Mach secondo la quale la quantità di polline di alcune specie di alberi, in particolare faggio, carpino nero e quercia, registrata nel corso di un certo anno risulta relazionata con i casi di TBE osservati due anni dopo. Dal momento che le quantità di polline registrate nel corso del 2020 sono risultate molto elevate, il 2022 potrebbe rivelarsi un anno con circolazione del virus particolarmente intensa. La correlazione tra quantità di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022) Le analisi sono state svolte dalle Unità di Ecologia Applicata e Botanica Ambientale del Centro Ricerca e Innovazione FEM SAN MICHELE ALL’ADIGE – La quantità di pollini dispersa, misurata dalle stazioni di monitoraggio aerobiologico, potrà contribuire a prevedere l’incidenza di casi umani divirale (TBE). Lo dice una ricerca condotta dalla Fondazione Edmund Mach secondo la quale la quantità didi alcune specie di alberi, in particolare faggio, carpino nero e quercia, registrata nel corso di un certo anno risulta relazionata con i casi di TBE osservati due anni dopo. Dal momento che le quantità diregistrate nel corso del 2020 sono risultate molto elevate, il 2022 potrebbe rivelarsi un anno con circolazione del virus particolarmente intensa. La correlazione tra quantità di ...

