“E’ sucesso anche a me nella stessa strada”, il racconto di una ragazza (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’episodio della quattordicenne avvicinata e strattonata da uno sconosciuto nei pressi dell’Istituto Marconi di Giugliano, ci è arrivata un’altra segnalazione in redazione di un’altra ragazza che racconta di essere stata avvicinata proprio nella stessa strada. La giovane preferisce restare anonima, ma ai nostri microfoni racconta quanto accaduto. Intanto su diversi gruppi whatsapp di genitori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’episodio della quattordicenne avvicinata e strattonata da uno sconosciuto nei pressi dell’Istituto Marconi di Giugliano, ci è arrivata un’altra segnalazione in redazione di un’altrache racconta di essere stata avvicinata proprio. La giovane preferisce restare anonima, ma ai nostri microfoni racconta quanto accaduto. Intanto su diversi gruppi whatsapp di genitori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

H0LICJIW0N : ma venire a dire che la sua parte è per quello che gli è successo, quando letteralmente il tutto è suCESSO DOPO CHE… - gualcap : @theBsaint Ma che cavolo dici. I boomer cantavano l'originale nel '75 quando non eri ancora nato. Queste sono le co… - nadiacosso : @autocostruttore Questo signorino ha capito tutto.fa anche l'analista e sa chi sono i putiniani. Tutti falliti e de… - LuciusLovell : @cose993 Anche a me lo stesso è sucesso... - leonaredelbe : @xsemprefamosa @comeunadanzaa @fba9415 Ma poi parlano di vittoria rubata come se sergio n9n se la fosse meritata so… -