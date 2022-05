Advertising

SkyTG24 : È morto lo sceicco Khalifa bin Zayed, presidente degli Emirati Arabi: aveva 73 anni - MediasetTgcom24 : E' morto lo sceicco Khalifa, presidente degli Emirati Arabi Uniti #emiratiarabiuniti - fisco24_info : E' morto il presidente degli Emirati, sceicco Khalifa: A 73 anni dopo una malattia, annunciati 40 giorni di lutto - mariali94316534 : RT @CasilinaNews: Lutto nel mondo della politica: è morto Giorgio Pasetto, ex parlamentare e presidente della Regione Lazio - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: E' morto lo sceicco Khalifa, presidente degli Emirati Arabi Uniti #emiratiarabiuniti -

E', all'età di 73 anni, ildegli Emirati Arabi Uniti lo sceicco Khalifa bin Zayed Al - Nahyan. Lo riportano i media di stato, precisando che il decesso è avvenuto dopo una malattia che ...Già dall'inizio dell'anno 2000 le carte lo indicavano come. E le carte indicano anche che è ...del Messico tra il 1988 e il 1994, in quanto Luis Miguel pare volesse una relazione con ...Caterina Dall’Olio Covid, in Corea del Nord basta un caso per andare in lockdown. Covid, in Corea del Nord basta un caso per andare in lockdown. Covid, in Corea del Nord basta un caso per andare in lo ...È morto, all'età di 73 anni, il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo sceicco Khalifa bin Zayed Al-Nahyan. Lo riportano i media di stato, precisando che ...