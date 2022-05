Djokovic-Auger-Aliassime in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) Novak Djokovic se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022. Il serbo si trova particolarmente bene nella Capitale e le agili vittorie contro il russo Karatsev e lo svizzero Wawrinka lo dimostrano. Adesso per lui c’è il giovane canadese, contro cui deve assolutamente vincere se vuole mantenere la prima posizione nella classifica mondiale. Tra i due non ci sono precedenti. A partire con i favori del pronostico sarà sicuramente Djokovic, forte anche delle due semifinali consecutive ottenute tra Belgrado e Madrid. La terra rossa, inoltre, è anche la superficie meno idonea per esaltare le caratteristiche tecniche di Auger-Aliassime. Quest’ultimo si presenta comunque in fiducia ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Novakse la vedrà contro Felixnei quarti di finale degli. Il serbo si trova particolarmente bene nella Capitale e le agili vittorie contro il russo Karatsev e lo svizzero Wawrinka lo dimostrano. Adesso per lui c’è il giovane canadese, contro cui deve assolutamente vincere se vuole mantenere la prima posizione nella classifica mondiale. Tra i due non ci sono precedenti. A partire con i favori del pronostico sarà sicuramente, forte anche delle due semifinali consecutive ottenute tra Belgrado e Madrid. La terra rossa, inoltre, è anche la superficie meno idonea per esaltare le caratteristiche tecniche di. Quest’ultimo si presenta comunque in fiducia ...

