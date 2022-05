COVID, ricoveri e contagi in Irpinia: al Frangipane muore un sannita (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNelle aree COVID dell’Azienda Moscati sono ricoverati 18 pazienti: 7 nella terapia intensiva del COVID Hospital e 11 nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera (8 Malattie Infettive, 1 Pediatria, 1 Geriatria e 1 Nefrologia). Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 12 pazienti, positivi al COVID, di cui: 5 degenza ordinaria (Area COVID); 5 sub intensiva (Area COVID); 1 ortopedia e 1 ostetricia. Nella mattina di oggi è deceduto un 72enne di San Giorgio del Sannio, ricoverato in Area COVID. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.865 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 349 persone: – 7, residenti nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNelle areedell’Azienda Moscati sono ricoverati 18 pazienti: 7 nella terapia intensiva delHospital e 11 nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera (8 Malattie Infettive, 1 Pediatria, 1 Geriatria e 1 Nefrologia). Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 12 pazienti, positivi al, di cui: 5 degenza ordinaria (Area); 5 sub intensiva (Area); 1 ortopedia e 1 ostetricia. Nella mattina di oggi è deceduto un 72enne di San Giorgio del Sannio, ricoverato in Area. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.865 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al349 persone: – 7, residenti nel comune ...

