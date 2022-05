Covid: in Corea del Nord 187.800 persone 'isolate e in cura' (Di venerdì 13 maggio 2022) La Corea del Nord ha fatto sapere che oltre 187.000 persone sono state "isolate e curate" per febbre, dopo che il Paese ha segnalato i suoi primi casi di Covid - 19 e confermato almeno un decesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Ladelha fatto sapere che oltre 187.000sono state "te" per febbre, dopo che il Paese ha segnalato i suoi primi casi di- 19 e confermato almeno un decesso ...

