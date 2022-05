Covid, focolaio in Corea del Nord: Seul offre invio di vaccini alla nemica storica Pyongyang (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’annuncio del primo focolaio di Covid-19 in Corea del Nord, il presidente sudCoreano, Yoon Suk-yeol, ha offerto al Paese confinante e storicamente nemico l’invio di vaccini. Il portavoce Kang In-sun ha assicurato che saranno “tenute a tal proposito discussioni con la parte NordCoreana sui dettagli”. Un funzionario presidenziale di Seul, citato dall’agenzia Yonhap, ha affermato che la Corea del Nord deve ancora rispondere all’offerta e che la decisione di inviare aiuti non è stata discussa in anticipo con gli Stati Uniti. Pyongyang ha dichiarato che sei persone sono morte – di cui una per la variante Omicron – a causa di una febbre che si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’annuncio del primodi-19 indel, il presidente sudno, Yoon Suk-yeol, ha offerto al Paese confinante emente nemico l’di. Il portavoce Kang In-sun ha assicurato che saranno “tenute a tal proposito discussioni con la partena sui dettagli”. Un funzionario presidenziale di, citato dall’agenzia Yonhap, ha affermato che ladeldeve ancora rispondere all’offerta e che la decisione di inviare aiuti non è stata discussa in anticipo con gli Stati Uniti.ha dichiarato che sei persone sono morte – di cui una per la variante Omicron – a causa di una febbre che si è ...

