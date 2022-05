Cioffi “non guardiamo alla classifica, giochiamo per noi” (Di venerdì 13 maggio 2022) Ultimo impegno casalingo alla Dacia Arena per i bianconeri in questa stagione, le tematiche del match sono state analizzate da mister Cioffi in esclusiva ai microfoni di Udinese Tv. Ecco le sue parole: Mister, Ultima stagionale alla Dacia Arena, quanto è importante la partita contro lo Spezia per salutare i tifosi che sono molto entusiasti e riempiranno lo stadio ma anche per la classifica che può portare ancora l’Udinese nella metà sinistra?“Abbiamo una grande responsabilità perché sappiamo che rappresentiamo Udine e tutto il Friuli. Per quanto riguarda la classifica, a noi non interessa. A noi interessa il riconoscimento di un percorso che da dicembre ci ha visto avere una media punti da Europa ed una resilienza che ci ha permesso di attraversare anche lo tsunami Covid vissuto nelle gare contro ... Leggi su udine20 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ultimo impegno casalingoDacia Arena per i bianconeri in questa stagione, le tematiche del match sono state analizzate da misterin esclusiva ai microfoni di Udinese Tv. Ecco le sue parole: Mister, Ultima stagionaleDacia Arena, quanto è importante la partita contro lo Spezia per salutare i tifosi che sono molto entusiasti e riempiranno lo stadio ma anche per lache può portare ancora l’Udinese nella metà sinistra?“Abbiamo una grande responsabilità perché sappiamo che rappresentiamo Udine e tutto il Friuli. Per quanto riguarda la, a noi non interessa. A noi interessa il riconoscimento di un percorso che da dicembre ci ha visto avere una media punti da Europa ed una resilienza che ci ha permesso di attraversare anche lo tsunami Covid vissuto nelle gare contro ...

Advertising

udine20 : Cioffi 'non guardiamo alla classifica, giochiamo per noi' - - Ansa_Fvg : Calcio: Cioffi 'non guardiamo alla classifica,giochiamo per noi'. Tecnico Udinese: 'Da dicembre media punti da Euro… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Cioffi promette battaglia: 'Non vogliamo concedere nulla e fare un gol in più' - Citta della Spezia - Grifoman1 : Cioffi promette battaglia: 'Non vogliamo concedere nulla e fare un gol in più' - Citta della Spezia - CalcioPillole : Mister #Cioffi in conferenza stampa per la penultima partita dell'#Udinese: le zebrette se la vedranno con lo… -