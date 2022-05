Advertising

HuffPostItalia : Cinque Papi e la guerra: perché Bergoglio ha consacrato il suo pontificato alla Madonna di Fatima -

L'HuffPost

... tra cui diciannove dei primie molti dei martiri dei primi secoli. Di solito il cancello qui ... Per cui chi non sa a chi dare il suoper mille, si ricordi che questa è una scelta davvero ...Dopostagione in qualità di vocalist per il programma televisivo di Italia 1 "Sarabanda" (condotto da Enrico), si è messo in luce come interprete e supporter per alcuni noti artisti ... Cinque Papi e la guerra: perché Bergoglio ha consacrato il suo pontificato alla Madonna di Fatima Dopo Benedetto XV, il Papa che definì "inutile strage" la Prima guerra mondiale, dopo Pio XII che visse il secondo conflitto globale e Giovanni ...Martedì 17 maggio in omaggio con il quotidiano la prima uscita della serie sulle grandi casate: Franco Cardini racconta i signori di Firenze ...