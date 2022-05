Cervinara, detenzione di stupefacenti: 50enne in manette (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCervinara (AV) – Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, in concorso con personale del Commissariato P.S. di Cervinara, hanno tratto in arresto un 50enne residente in Cervinara, con precedenti di polizia, gravemente indiziato allo stato delle indagini del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito nella tarda mattinata di ieri, allorquando gli Agenti, a seguito di mirata attività info investigativa nel corso della quale acquisivano significativi elementi indiziari che lasciavano ragionevolmente supporre un’attività di spaccio in corso da parte del soggetto attenzionato, hanno deciso di procedere ad effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. Nella circostanza venivano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, in concorso con personale del Commissariato P.S. di, hanno tratto in arresto unresidente in, con precedenti di polizia, gravemente indiziato allo stato delle indagini del reato diai fini di spaccio di sostanze. L’arresto è stato eseguito nella tarda mattinata di ieri, allorquando gli Agenti, a seguito di mirata attività info investigativa nel corso della quale acquisivano significativi elementi indiziari che lasciavano ragionevolmente supporre un’attività di spaccio in corso da parte del soggetto attenzionato, hanno deciso di procedere ad effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. Nella circostanza venivano ...

