Advertising

Gazzetta_NBA : Butler morde, Miami va in finale a Est. Phila fuori tra i rimpianti #Nbaplayoff -

La Gazzetta dello Sport

Spazzati via da, un tempo neanche troppo lontano ripudiato, gli fu preferito Simmons. Travolti con un Harden addirittura indisponente, ridicolizzato in difesa, senza punti nel secondo tempo, ...Spazzati via da, un tempo neanche troppo lontano ripudiato, gli fu preferito Simmons. Travolti con un Harden addirittura indisponente, ridicolizzato in difesa, senza punti nel secondo tempo, ... Nba playoff: Butler morde, Miami va in finale a Est. Phila fuori tra i rimpianti