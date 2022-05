Aurora Ramazzotti affronta la sua paura di cantare: “È la mia parte più fragile” (Di venerdì 13 maggio 2022) Aurora Ramazzotti è l’incarnazione che essere figli d’arte non è sempre una cosa negativa. L’influencer ha infatti mostrato ai fan il suo lato artistico, cantando una canzone con una voce unica, che ricorda un po’ quella iconica del padre Eros e l’espressività della madre Michelle Hunziker. Vi raccomandiamo... Michelle Hunziker: "Volevo scappare lontano dal dolore e dalle urla in salotto" Con un reel sul suo profilo Instagram, Aurora Ramazzotti ha cercato non solo di far emergere la sua voce e il suo talento, ma anche di raccontare una parte di sé più fragile, la parte di “vetro soffiato“, come l’ha definita lei. Per lei, infatti, il canto è “amore e paura“, un modo per esprimersi che ha ... Leggi su diredonna (Di venerdì 13 maggio 2022)è l’incarnazione che essere figli d’arte non è sempre una cosa negativa. L’influencer ha infatti mostrato ai fan il suo lato artistico, cantando una canzone con una voce unica, che ricorda un po’ quella iconica del padre Eros e l’espressività della madre Michelle Hunziker. Vi raccomandiamo... Michelle Hunziker: "Volevo scappare lontano dal dolore e dalle urla in salotto" Con un reel sul suo profilo Instagram,ha cercato non solo di far emergere la sua voce e il suo talento, ma anche di raccontare unadi sé più, ladi “vetro soffiato“, come l’ha definita lei. Per lei, infatti, il canto è “amore e“, un modo per esprimersi che ha ...

