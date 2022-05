Augusto Proietti | chiesto il rinvio a giudizio per il ‘re delle bancarelle’ 7 persone indagate | c’è anche un militare

(Di venerdì 13 maggio 2022) Minacce, estorsioni, violenze. Questi erano solo alcuni dei metodi utilizzati da, notocome il rebancarelle per detenere un vero e proprio monopolio tra gli ambulanti della Capitale. Il sistema usato dall’uomo aveva tutta l’aria di un’associazione a delinquere, dal tagliomafioso. Leggi: Roma, lotta all’abusivismo: sanzionati ambulanti per 22mila euroilCome riportato dal Messaggero, il Pubblico Ministero Alberto Galanti ha firmato per tutte leuna richiesta dimentre toccherà al gip ...

L'obiettivo era uno: ottenere il monopolio del settore. E per raggiungerlo, secondo l'accusa, il re delle bancarelle,, avrebbe decisamente travalicato i limiti. Minacce ed estorsioni, calunnie, violenza. Per la Procura di Roma, quella capeggiata dal più potente degli ambulanti romani, sovrano di un ... Augusto Proietti, chi è il re delle bancarelle a Roma: metodi mafiosi per le licenze. Tra i 7 indagati, c'è un Il pm Galanti ha chiesto il rinvio a giudizio per Proietti, il ras degli ambulanti, e altri sei imputati. Tra le accuse c'è anche il metodo mafioso ...Secondo la procura di Roma Augusto Proietti insieme ai figli e ad altre persone avrebbe gestito con metodo mafioso gli ambulanti nelle vie principali ...