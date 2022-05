Appalti pubblici, M5S-LCR: Segnalini inadeguata, venga rimossa (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – “L’assessora Ornella Segnalini, più volte messa in discussione dalla sua stessa maggioranza, sta dando prova della sua incapacità e inadeguatezza amministrativa, tanto da farci domandare se non è forse il caso di cambiarla subito.” “Ora, dopo quasi 9 mesi di governo in uno degli assessorati più strategici della Capitale, l’assessora ai Lavori pubblici si accorge dell’esistenza della vegetazione a Roma e di come questa sia rigogliosa proprio in questo periodo: allora cosa fa Segnalini? Ricorre al più becero e classico degli scarica-barile, fingendo di ignorare che l’accordo quadro triennale di 17,6 milioni di euro per gli sfalci e il diserbo stipulato dalla precedente Amministrazione richiedeva necessariamente l’adozione di una procedura aperta, in linea con quanto prescritto dal Codice degli Appalti.” “Stupisce ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – “L’assessora Ornella, più volte messa in discussione dalla sua stessa maggioranza, sta dando prova della sua incapacità e inadeguatezza amministrativa, tanto da farci domandare se non è forse il caso di cambiarla subito.” “Ora, dopo quasi 9 mesi di governo in uno degli assessorati più strategici della Capitale, l’assessora ai Lavorisi accorge dell’esistenza della vegetazione a Roma e di come questa sia rigogliosa proprio in questo periodo: allora cosa fa? Ricorre al più becero e classico degli scarica-barile, fingendo di ignorare che l’accordo quadro triennale di 17,6 milioni di euro per gli sfalci e il diserbo stipulato dalla precedente Amministrazione richiedeva necessariamente l’adozione di una procedura aperta, in linea con quanto prescritto dal Codice degli.” “Stupisce ...

