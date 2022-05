Afghanistan | le donne manifestano contro l’obbligo del burqa Il G7 | “Basta limitare i diritti”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 13 maggio 2022) Non ci stanno, leafghane, a tornare ad indossare il velo integrale per uscire di casa, come imposto dai Talebani meno di una settimana fa. Non ci stanno a vedere negati ancora i loro, in una discesa che si fa sempre più repentina verso un passato patriarcale e tradizionalista dove il loro unico scopo di vita è l’assistenza agli uomini e la procreazione. Hanno lottato per decenni per affermare la propria esistenza, le loro libertà, e adesso sono pronte a tutto per difenderle. Per questo protestano, da mesi,il ritorno dei Talebani al potere,le repressive leggi che impongono loro di non lavorare, di non fare sport, di non guidare, viaggiare… studiare! In una parola, di non vivere, ma essere semplici strumenti a servizio di qualcuno. E questo qualcuno, ovviamente, è un uomo: il padre, il ...