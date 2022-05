“Uno dell’Inter mi ha dato una pedata”, Allegri sulla lite in finale di Coppa Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) Momenti di tensione durante la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, in particolar modo l’allenatore Allegri si è infuriato in diverse occasioni. La gara si è conclusa sul risultato di 2-4. L’uomo del match è stato Perisic, autore di una doppietta nel finale. Si sono registrati anche momenti di grande tensione, particolarmente nervoso l’allenatore Allegri. Scontro testa contro testa con il vice-allenatore dei nerazzurri Farris, poi un’altra lite e l’espulsione di Allegri. L’allenatore bianconero ha raccontato l’episodio. “La mia espulsione? È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Non cambia niente sapere cos’è successo. C’è da fare i complimenti all’Inter, usciamo da un’annata in cui non ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Momenti di tensione durante ladiJuventus-Inter, in particolar modo l’allenatoresi è infuriato in diverse occasioni. La gara si è conclusa sul risultato di 2-4. L’uomo del match è stato Perisic, autore di una doppietta nel. Si sono registrati anche momenti di grande tensione, particolarmente nervoso l’allenatore. Scontro testa contro testa con il vice-allenatore dei nerazzurri Farris, poi un’altrae l’espulsione di. L’allenatore bianconero ha raccontato l’episodio. “La mia espulsione? È passato unoe mi hauna. Non cambia niente sapere cos’è successo. C’è da fare i complimenti all’Inter, usciamo da un’annata in cui non ...

