Una corretta idratazione come cura di bellezza per i capelli

(Milano, 12 maggio 2022) - La Dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino, spiega come assumere la giusta quantità di liquidi sia uno degli elementi fondamentali per la cura dei capelli Milano, 12 maggio 2022 – Sappiamo quanto bere adeguatamente sia importante per tutte le funzioni principali del nostro corpo e per il normale funzionamento dei nostri organi; l'idratazione è anche un alleato prezioso per la cura e il mantenimento dei nostri capelli. Le funzioni principali dei capelli sono la protezione della cute e la facilitazione dell'omeotermia. Essi, infatti, ci proteggono dai raggi ultravioletti e dalle polveri che si trovano nell'aria e aiutano a regolare la temperatura corporea

