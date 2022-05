Ucraina, Travaglio a La7: “Draghi dice di volere la pace? Non la si fa mandando armi. Terza guerra mondiale può scoppiare in qualsiasi momento” (Di giovedì 12 maggio 2022) “La conferenza stampa di Draghi dopo l’incontro con Joe Biden? Non è che basta citare la parola ‘negoziato’ per cambiare la linea di un Paese. Non si può curare il diabete con la millefoglie, non si può agevolare la pace continuando a mandare armi a uno dei due contendenti, trascurando il fatto che per la nostra Costituzione non potevamo mandarle nemmeno per difendere un Paese non alleato e quindi figuriamoci per lo scopo offensivo che si propongono americani e inglesi. Questo è il tema fondamentale”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la conferenza stampa tenuta ieri a Washington dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo il suo colloquio col presidente degli Usa, Joe Biden. Travaglio definisce “fumosa” la conferenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) “La conferenza stampa didopo l’incontro con Joe Biden? Non è che basta citare la parola ‘negoziato’ per cambiare la linea di un Paese. Non si può curare il diabete con la millefoglie, non si può agevolare lacontinuando a mandarea uno dei due contendenti, trascurando il fatto che per la nostra Costituzione non potevamo mandarle nemmeno per difendere un Paese non alleato e quindi figuriamoci per lo scopo offensivo che si propongono americani e inglesi. Questo è il tema fondamentale”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, commenta la conferenza stampa tenuta ieri a Washington dal presidente del Consiglio, Mario, dopo il suo colloquio col presidente degli Usa, Joe Biden.definisce “fumosa” la conferenza ...

