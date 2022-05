Ucraina | Salvini | ' Italia guidi Ue su via pace'

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Bene così, questa è la volontà della Lega e della maggioranza deglini. L'l'Europa sulla via della, come ha sempre fatto, mentre altri spendono miliardi per armi e guerra. Per arrivare al 'cessate il fuoco' dobbiamo parlare con tutti, Russia compresa”. Lo dice il leader della Lega Matteodopo le notizie sulle parole di Mario Draghi all'inizio del Consiglio dei Ministri.

ilfoglio_it : Sabato, all'evento organizzato da Armando Siri, ci sarà anche chi sostiene che la guerra in Ucraina 'è iniziata col… - AndreaMarcucci : Mi sembra evidente che sul catasto e sulla guerra in #Ucraina, #Salvini e #Conte abbiano già iniziato la loro campa… - SouzaEluam : RT @repubblica: Metropolis/91 - Ucraina, Provenzano (Pd): 'Salvini pacifista improvvisato, voleva riempire di armi lì'Italia' - repubblica : Metropolis/91 - Ucraina, Provenzano (Pd): 'Salvini pacifista improvvisato, voleva riempire di armi lì'Italia'… - luciaerrica : RT @vfeltri: Stavolta ha ragione Salvini: se si continua a inviare armi all’Ucraina addio pace. Aumenteranno il gas e i morti -

Tant'è,oggi si smarca. 'Conte parla dell'urgenza di un dibattito sull'Per me l'urgenza è la pace', afferma nel corso di una conferenza stampa alla Camera. E sull'ipotesi di ...... ma il leader Matteodice di 'non essere d'accordo con l'alzare i toni, noi non siamo in guerra con nessuno ma credo che sia interesse di tutti, in primis dell', spegnere il fuoco'. E ...Per arrivare al 'cessate il fuoco' dobbiamo parlare con tutti, Russia compresa”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo le notizie sulle parole di Mario Draghi all’inizio del Consiglio dei ...Non si placano le accuse di buona parte dell’informazione all’operato di Mario Draghi in questi mesi di guerra. Il Premier, in ...