Ucraina-Russia, Onu indagherà su crimini guerra. Cina vota contro (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Ucraina-Russia, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che stabilisce un’inchiesta sui presunti crimini commessi dalle truppe russe in Ucraina. Cina ed Eritrea sono stati gli unici Paesi a votare contro. I favorevoli sono stati 33 e gli astenuti 12. La riunione odierna, a cui non ha partecipato la Russia, era stata richiesta dall’Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) –, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che stabilisce un’inchiesta sui presunticommessi dalle truppe russe ined Eritrea sono stati gli unici Paesi are. I favorevoli sono stati 33 e gli astenuti 12. La riunione odierna, a cui non ha partecipato la, era stata richiesta dall’. L'articolo proviene da Italia Sera.

