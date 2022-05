Ucraina, nella notte bombe russe su Dnipropetrovsk e Chernihiv: ci sono morti (Di giovedì 12 maggio 2022) notte di attacchi in Ucraina, con le truppe russe che hanno colpito nelle zone di Dnipropetrovsk, nel sudest del paese, come riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, ... Leggi su globalist (Di giovedì 12 maggio 2022)di attacchi in, con le truppeche hanno colpito nelle zone di, nel sudest del paese, come riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, ...

Advertising

GiovaQuez : Solovyev: 'Nel giorno della vittoria non ricordiamo solo i caduti della II guerra mondiale ma anchei caduti nella… - GiovaQuez : Orsini: 'L'invio di armi è stata una catastrofe, Putin sta sventrando il paese. Gli italiani dicono, 'noi come Orsi… - Agenzia_Ansa : I militari russi hanno sparato su un istituto per bambini con disabilità che hanno bisogno di sostegno nella region… - candidoporzus : RT @ELuttwak: Nell'ultima elezione in Ucraina l'estrema destra vinse il 3% dei voti. Cioe' l'estrema destra, neo-Nazisti compresi, e' mo… - riccardosanna14 : RT @valy_s: Quindi.. l’opinione pubblica di tutti gli Stati Europei, chi più e chi meno, NON vuole coinvolgimenti nella guerra in #Ucraina.… -