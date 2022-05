Torta cocco e yogurt greco a bassissimo contenuto di grassi. WOW! (Di giovedì 12 maggio 2022) La Torta cocco e yogurt greco è davvero F A V O L O S A! La consistenza soda e compatta dell’ingrediente principale conferisce una morbidezza unica, senza l’aggiunta di grassi! In questa versione specialissima ed originale, il consiglio è quello optare per uno aromatizzato al cocco e a fine cottura, spolverare la superficie di rapè. Gustatela così com’è, leggera e dietetica, o farcitela con marmellata, crema pasticcera, al latte, alla nocciola, ganache al cioccolato, rendendola ancora più golosa, ma anche calorica. In meno di un quarto d’ora impasterete un dessert davvero strepitoso. Preparate prima, tutto il necessario sul tavolo di lavoro e farete in un baleno. Giusto il tempo della cottura, e il vostro dolce soddisferà i palati di grandi e piccini, con la certezza di offrire un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 12 maggio 2022) Laè davvero F A V O L O S A! La consistenza soda e compatta dell’ingrediente principale conferisce una morbidezza unica, senza l’aggiunta di! In questa versione specialissima ed originale, il consiglio è quello optare per uno aromatizzato ale a fine cottura, spolverare la superficie di rapè. Gustatela così com’è, leggera e dietetica, o farcitela con marmellata, crema pasticcera, al latte, alla nocciola, ganache al cioccolato, rendendola ancora più golosa, ma anche calorica. In meno di un quarto d’ora impasterete un dessert davvero strepitoso. Preparate prima, tutto il necessario sul tavolo di lavoro e farete in un baleno. Giusto il tempo della cottura, e il vostro dolce soddisferà i palati di grandi e piccini, con la certezza di offrire un ...

