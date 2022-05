Rai Scoglio 24 | relazioni amorose in Rai | le anticipazioni di Striscia la Notizia

Advertising

Ypsilon12951411 : @assurdistan No, questa non l’ho capita, forse ci arrivo più tardi. Io spero che al suo posto mettano “Rai Scoglio” perché adoro Pinuccio ?? -

Striscia la notizia

Questa sera a "24", la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi della tv di Stato, Pinuccio continua a indagare sulle relazioni amorose inad alto rischio conflitto di interessi . Nella ...Sull'ammiraglial'anteprima dell'Eurovision Song Contest 3.454.000 (17,2%). Soliti Ignoti Il ...4% e Amici 1.761.000 (21,9%) l'ottima performance su Rai1 di La Vita in Diretta che supera lo... Rai Scoglio 24 e le porte aperte della tv di Stato a collaboratori... - News - Striscia la Notizia A Rai Scoglio 24, l’inviato Pinuccio continua ad indagare sulle relazioni amorose in Rai. Ecco le anticipazioni di Striscia la Notizia. Rai Scoglio 24, si continua ad indagare sulle relazioni amorose ...Quando è arrivato alla Juve e segnava in ogni partita, Allegri ad ogni conferenza stampa lo metteva in dubbio: i campioni hanno bisogno di fiducia Juventus e la crisi di Vlahovic: “Allegri il vero pro ...