(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ morto l’caduto ieri, a Napoli, durante un sopralluogo presso ladi Secondigliano. Walter Carbone, nato a Volla, 48 anni, lascia unae due. L’uomo si trovava sulin legno lamellare per un sopralluogo quando èto per 12 metri; le sue condizioni sono apparse subito gravi. Indagano i carabinieri della compagnia Napoli Stella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Precipita dal tetto di una piscina comunale, operaio muore dopo ore di agonia: lascia una moglie e due figli **… - Primonumero : Precipita dal tetto di un capannone: 28enne operaio soccorso in eliambulanza, fabbricato sequestrato… - MOUNTLIVEcom : Precipita in un burrone, trovato morto dal Soccorso Alpino - ottopagine : Operaio precipita dal tetto della piscina comunale: è gravissimo al Cardarelli #Napoli - Andreacritico : Incidenti sul lavoro: operaio precipita dal tetto della piscina comunale di Secondigliano -

Il Bitcoin in particolarea 27.700 dollari, - 2% stamane,- 8,6% di ieri. TerraUSD, lo stablecoin algoritmico che si dovrebbe comportare come un dollaro, ha bruciato in 24 ore il 70% ...Il teatro di Anagoor risponde a un'estetica iconica chein diversi formati finali dove ...2008 Anagoor ha la sua sede nella campagna trevigiana, presso La Conigliera, allevamento cunicolo ...Il giovane era al lavoro per una ditta molisana che fa sicurezza antincendio, ora è ricoverato a Pescara. Il capannone è stato sequestrato, accertamenti dei carabinieri ...Panoramica Mercato di OraFinanza.it (Antonio Gamma) riguardo: XAU/USD, Future Oro. Leggi la Panoramica di Mercato di OraFinanza.it (Antonio Gamma) su Investing.com.