Pisa, niente cittadella militare a Coltano. Ma l'attenzione ora si concentra su Ospedaletto (Di giovedì 12 maggio 2022) Un tavolo di lavoro congiunto tra ministero, Arma ed enti locali stabilirà le alternative. Ci sono diverse ipotesi Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 12 maggio 2022) Un tavolo di lavoro congiunto tra ministero, Arma ed enti locali stabilirà le alternative. Ci sono diverse ipotesi

Advertising

iltirreno : LA BASE MILITARE - Un tavolo di lavoro congiunto tra ministero, Arma ed enti locali stabilirà le alternative. Ci so… - Leottooo : La scuola italiana caccia elementi al limite dell’ignoranza, oggi il mio amico credeva che le torri gemelle e la to… - Max_Mogavero : #Benevento, scelte (quasi) fatte per Caserta: Glik sarà convocato per la gara con l'#Ascoli, niente da fare per For… - fran20042007 : @Azzurraluna410 Vabbè ma una volta visto il … Colosseo la torre di Pisa, ponte Vecchio ed il duomo di Milano, ti po… - migiranoleruote : @gis_giannuzzo I miei no battezzati. Vantaggi: meno ore a scuola, no catechismo e quindi niente pedofili e più ore… -