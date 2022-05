Perché stasera in tv su Rai 1 non c’è Don Matteo con Raoul Bova, ma Achille Lauro (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda semifinale dell’Eurovision 2022, stasera in tv su Rai 1 alle 20.30. Cantano Achille Lauro ed Emma Muscat. Mentre Mika e Laura Pausini preparano una sorpresa… Foto Ansa Dopo gli strabilianti ascolti della prima serata di martedì, stasera in tv torna l’Eurovision 2022. Con la seconda semifinale. Sempre in diretta su Rai 1, RaiPlay e YouTube a partire dalle 20.30. Condotta per il pubblico internazionale (quindi in inglese) da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. E per quello italiano da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Si prospetta un’altra serata veloce, dove le canzoni si susseguono a ritmo serrato. Una ventata d’aria fresca per il pubblico televisivo italiano. Vittima di dirette infinite quando ci sono eventi come ... Leggi su amica (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda semifinale dell’Eurovision 2022,in tv su Rai 1 alle 20.30. Cantanoed Emma Muscat. Mentre Mika e Laura Pausini preparano una sorpresa… Foto Ansa Dopo gli strabilianti ascolti della prima serata di martedì,in tv torna l’Eurovision 2022. Con la seconda semifinale. Sempre in diretta su Rai 1, RaiPlay e YouTube a partire dalle 20.30. Condotta per il pubblico internazionale (quindi in inglese) da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. E per quello italiano da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Si prospetta un’altra serata veloce, dove le canzoni si susseguono a ritmo serrato. Una ventata d’aria fresca per il pubblico televisivo italiano. Vittima di dirette infinite quando ci sono eventi come ...

Don Matteo 13 non va in onda il 12 maggio: c'è l'Eurovision 2022 stasera su Rai1 Credits photo: @Ufficio Stampa Rai Don Matteo 13 non va in onda stasera. Il 12 maggio salta l'appuntamento con la fiction perché c'è la seconda puntata con l' Eurovision Song Contest 2022 sulla rete ammiraglia. Niente paura: la fiction con Raoul Bova tornerà ... La festa pop da Malgioglio al "porca..." Comunque, in attesa dell'esibizione di stasera del Volo, con collegamento virtuale perché Gianluca è positivo al Covid, agli italiani è piaciuta: 27% di share e 5 milioni e mezzo di spettatori per la ...