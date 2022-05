Pentathlon moderno, World Cup Albena 2022: Tognetti approda in finale, fuori Rinaudo (Di giovedì 12 maggio 2022) Francesca Tognetti approda in finale nella terza tappa della World Cup 2022 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Albena, in Bulgaria. L’atleta azzurra, alla prima uscita in questa stagione in Coppa del mondo, ha chiuso la semifinale B con 1056 punti in nona posizione, centrando così il passo per l’atto conclusivo. Eliminate purtroppo invece le altre italiane Alice Rinaudo, Maria Beatrice Mercuri e Aurora Tognetti, queste ultime due fuori in semifinale A. Nel pomeriggio, intanto, si è svolto il Ranking Round di scherma per le semifinali maschili Questi i risultati degli azzurri: Stefano Frezza (Aeronautica) ha totalizzato 200 punti, mentre Gianluca Micozzi ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Francescainnella terza tappa dellaCupdiin corso di svolgimento ad, in Bulgaria. L’atleta azzurra, alla prima uscita in questa stagione in Coppa del mondo, ha chiuso la semiB con 1056 punti in nona posizione, centrando così il passo per l’atto conclusivo. Eliminate purtroppo invece le altre italiane Alice, Maria Beatrice Mercuri e Aurora, queste ultime duein semiA. Nel pomeriggio, intanto, si è svolto il Ranking Round di scherma per le semifinali maschili Questi i risultati degli azzurri: Stefano Frezza (Aeronautica) ha totalizzato 200 punti, mentre Gianluca Micozzi ...

