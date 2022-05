Osimhen: “Siamo delusi più dei tifosi per lo scudetto mancato, la prossima stagione ci riproviamo” (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato oggi in diretta alle 13 durante RadioGoal in esclusiva su Kiss Kiss Napoli nel consueto appuntamento settimanale con un tesserato del Napoli. Nell’intervista curata da Marcello Calvano il centravanti nigeriano ha parlato della stagione azzurra e dello scudetto sfumato. “E’ un grande onore per me – spiega l’attaccante del Napoli – aver raggiunto questo obiettivo insieme ai miei compagni. Siamo molto felici di poterci misurare nella più grande competizione per club europea. Naturalmente anche i tifosi sono contenti come noi per aver raggiunto l’obiettivo prefissato”. scudetto: “Prima di tutto ci tengo a dire che noi ci sentiamo anche più delusi di loro per non aver raggiunto questo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Victor, attaccante del Napoli, ha parlato oggi in diretta alle 13 durante RadioGoal in esclusiva su Kiss Kiss Napoli nel consueto appuntamento settimanale con un tesserato del Napoli. Nell’intervista curata da Marcello Calvano il centravanti nigeriano ha parlato dellaazzurra e dellosfumato. “E’ un grande onore per me – spiega l’attaccante del Napoli – aver raggiunto questo obiettivo insieme ai miei compagni.molto felici di poterci misurare nella più grande competizione per club europea. Naturalmente anche isono contenti come noi per aver raggiunto l’obiettivo prefissato”.: “Prima di tutto ci tengo a dire che noi ci sentiamo anche piùdi loro per non aver raggiunto questo ...

Advertising

napolipiucom : Osimhen voglia di Napoli: 'Lotteremo ancora per lo scudetto, siamo più delusi dei tifosi' #CalcioNapoli #napoli… - RaffaeleDAnna3 : @Guido17595958 Unica cosa però: se l'anno prossimo dovessimo trovarci a lottare di nuovo per il primo posto intorno… - CalcioNews24 : Dallo scudetto sfumato alla qualificazione in Champions, parla #Osimhen - anteprima24 : ** #Osimhen: “Siamo delusi più dei tifosi per lo scudetto mancato, la prossima stagione ci riproviamo' **… - neifatti : Osimhen: “Per lo scudetto siamo delusi ma ci riproveremo l’anno prossimo” -