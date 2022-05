(Di giovedì 12 maggio 2022) vicenza. E’ mortosul lavoro, probabilmente da un. Una fine drammatica quella di G.C.,di, che ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì alle Acciaierie Beltrame di via della Scienza a Vicenza. da una prima ricostruzione, che ovviamente dovrà essere verificata, pare che l’uomo si trovasse nel piazzale esterno dell’azienda, della quale non è dipendente, e dovrebbe aver accidentalmente colpito unad altacon il braccio della gru che stava manovrando. Immediati i soccorsi: appena i presenti si sono resi conto di quanto era accaduto, hanno subito chiamato il 118 che è intervenuto sul posto con un’ambulanza. Carizzoni è stato trasportato d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo, ma per lui non c’è ...

Advertising

Bergamonews : Operaio 50enne di Castro muore folgorato da un cavo dell'alta tensione - BergamoNews - salernonotizie : Cade dal tetto di un capannone a Cicerale, grave operaio 50enne - tvoggi : CADE DAL TETTO DI UN CAPANNONE, GRAVE 50ENNE OPERAIO Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio in uno stabilimen… - 24emilia : Novellara. Incornato da un toro, ferito un operaio agricolo 50enne | 24Emilia -

BergamoNews.it

La vittima, undi Quattro Castella, lo scorso mese di marzo, volendo vedere la partita tra Juventus e Inter, ha risposto ad un annuncio trovato su Marketplace relativo alla vendita del ...Ilè in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri Operaio 50enne di Castro muore folgorato da un cavo dell’alta tensione Un operaio 50enne di Calcinato – incensurato – è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di aver cercato di truffare una donna spacciandosi per rappresentante delle forze dell’ordine. Stando a ...Cardeto sotto choc. Un quartiere sotto choc, quello di Cardeto, dove Marco De Sanctis, 50enne dipendente Asm, era conosciuto e stimato da tutti per il suo impegno nel sociale e per la sua cordialità.