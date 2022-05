Non solo dieta, l’approccio combinato per la sfida all’obesità (Di giovedì 12 maggio 2022) Quando il peso aumenta, alimentazione sana con riduzione delle calorie sotto il controllo del medico ed attività fisica sono le strategie di base per contrastare il problema. Ma se si parla di vera e propria obesità, occorre prestare attenzione alla persona nella sua globalità, valutando l’assetto ormonale, le condizioni psicologiche, fattori sociali e sanitari che possono influire sull’incremento ponderale. Certo è che i dati relativi all’obesità in Europa diffusi ieri dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mettono in luce una realtà davvero preoccupante, che presuppone una particolare attenzione al tema da parte dei medici e di ogni persona. Perché l’obesità va affrontata al meglio, caso per caso, con strategie mirate, anche per le sue ripercussioni sociali ed economiche. Perché si parla di “pandemia” dell’obesità “I dati OMS sulla prevalenza dell’obesità – ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022) Quando il peso aumenta, alimentazione sana con riduzione delle calorie sotto il controllo del medico ed attività fisica sono le strategie di base per contrastare il problema. Ma se si parla di vera e propria obesità, occorre prestare attenzione alla persona nella sua globalità, valutando l’assetto ormonale, le condizioni psicologiche, fattori sociali e sanitari che possono influire sull’incremento ponderale. Certo è che i dati relativiin Europa diffusi ieri dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mettono in luce una realtà davvero preoccupante, che presuppone una particolare attenzione al tema da parte dei medici e di ogni persona. Perché l’obesità va affrontata al meglio, caso per caso, con strategie mirate, anche per le sue ripercussioni sociali ed economiche. Perché si parla di “pandemia” dell’obesità “I dati OMS sulla prevalenza dell’obesità – ...

Pontifex_it : Da vecchi si perde un po' la vista, ma lo sguardo interiore si fa più penetrante, attento e umano. Si diventa capac… - ClaMarchisio8 : Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni??… - pisto_gol : #ANTICIPATELAROMA 1. Perché è giusto che una squadra italiana abbia la possibilità di giocare una finale preparand… - LavillaMassimo : @Giulia56929491 Ho apprezzato molto chi magazine con Baru'credo Jess lo abbia aiutato a non fare gherardate..Giulia… - cruelIesummer : io e il mio ragazzo dopo aver praticamente distrutto la presunta ragazza di suo fratello solo guardandone il profil… -